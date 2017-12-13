Средняя стоимость номера в Анапе на праздники составила 1 тыс. 200 рублей

Сотрудники одного из агентств бронирования провели анализ онлайн-покупки туров.

На первом месте по количеству бронирований Сочи. Сразу за ним следует Адлер. Зимний отдых в этих городах стоит около 5 тыс. рублей в сутки.

Дешевле всего каникулы обойдутся тем, кто выбрал Анапу — чуть больше 1 тыс. рублей с человека. Кроме того, новогодние праздники россияне планируют провести и на курортах Крыма. Излюбленные места туристов — Ялта, Севастополь, Алупка и Судак.

Средняя стоимость отдыха в сутки

Сочи 5 тыс. рублей

Адлер 5 тыс. рублей

Анапа 1 тыс. 200 рублей

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