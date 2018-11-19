Срок уплаты налога на имущество, землю и транспорт истечет 3 декабря

Две недели осталось у жителей Кубани, чтобы заплатить налоги и не получить штраф. За каждый день просрочки начисляется пеня.

В этом году перечислить деньги в бюджет за владение недвижимостью, землей и транспортом нужно до 3 декабря. Срок продлили из-за того, что первое число выпало на выходной день. Федеральная налоговая служба уже несколько месяцев назад направила налогоплательщикам сводные уведомления за 2017 год.

«В них указана информация по всем налоговым обязательствам физического лица, а также НДФЛ для тех, с кого данный налог не был удержан. Необходимо напомнить, что за 2017 год налогооблагаемая база по исчислению налога на имущество исчисляется от кадастровой стоимости», — сказала начальник отдела по работе с налогоплательщиками Ольга Комкова.

В отличие от инвентаризационной, по которой налог определялся до 2017 года, кадастровая стоимость намного ближе к рыночной. При расчетах имеет значение удаленность от центра и развитость инфраструктуры. Рассчитать сумму выплаты по новой системе можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Если высчитанный налог вам кажется слишком высоким, его можно оспорить через суд или Росреестр.

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