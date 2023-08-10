США думают, как поступить в отношении Нигера

<img src="/wp-content/uploads/2023/08/11c26d29522618cd5424083fdbdb0bfa.jpg" title="США обдумывают, как поступить с Нигером" alt="Как поступить в США с Нигером" Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов дальнейших действий против Нигер», — заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. «Мы рассматриваем ряд других политических вариантов, но я не хочу предрешать их включение», — сказал он. Миллер добавил, что Вашингтон не теряет надежды на урегулирование конфликта в африканской стране.

“Мы продолжаем работать с партнерами в регионе, другими правительствами, чтобы найти выход, который приведет к изменению ситуацию и восстановление конституционного порядка». Мы продолжим работу с гражданским обществом и неправительственными организациями в Нигере, чтобы найти их», — заявил представитель Госдепартамента.