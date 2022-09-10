США и их союзники запретят морские перевозки российской нефти 5 декабря

Мера призвана установить потолок цен на топливо из РФ.

США при поддержке стран Большой семерки, а также Европейского союза планируют ввести запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря. Кроме того, в планах запрет на перевозку нефтепродуктов из России морским путем — он должен вступить в силу 5 февраля 2023 года. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

По словам представителя ведомства, данная мера призвана установить потолок цен на топливо из РФ. При этом лимит стоимости нефти будет обсуждаться только между теми странами, которые согласились на этот инструмент давления.

«В составе круга стран, включающих членов G7 и ЕС, США приступят к реализации политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти, добытой в России, а также нефтепродуктов. Запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года применительно к морской транспортировке сырой нефти и 5 февраля 2023 года — применительно к морской транспортировке нефтепродуктов»,— говорится в сообщении.

Страны, которые оплачивают российскую нефть по цене равной или ниже установленного лимита, продолжат получать топливо по этим условиям. В документе также уточняется, что после введения потолка цен, эмбарго США на поставки нефти сохранится.

По словам заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, цель подобной инициативы — создать структуру, которая позволит российской нефти поступать на рынок, но сократит доходы от нее. А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указала, что установление потолка на российскую нефть является «самым эффективным способом нанести сильный удар по доходам» страны, который к тому же приведет к падению мировых цен на энергоносители.

Ранее The New York Times сообщала, что антироссийское нефтяное эмбарго Европы приведет к возникновению нового мирового энергетического порядка. Но это опасная затея, так как прежние запреты показали, что нефть только растет в цене, что сильно вредит мировой экономике.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал сроки полного прекращения поставок российского газа в страну. По его словам, Германия откажется от топлива из России уже в декабре этого года.

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