США и Россия перестали делиться информацией о своих ядерных арсеналах

<img src="/wp-content/uploads/2023/03/c4da55bec694672e368e9d1ba5449cb1.jpg" title="США и Россия прекратили обмен информацией о своих ядерных арсеналах" alt="США и Россия прекратили обмен информацией о своих ядерных Арсеналы Вашингтон и Москва перестали делиться информацией о своих ядерных арсеналах, в том числе о количестве ядерных боеголовок и бомбардировщиков на различных базах. Об этом заявил во вторник, 28 марта, координатор по стратегическим связям Совета национальной безопасности (СНБ) в Белом доме Джон Кирби.

По его словам, американская сторона, Россия, также предприняла этот шаг. соглашается возобновить обмен данными, только если Ранее помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб заявил на слушаниях в подкомитете Палаты представителей по делам вооруженных сил 27 марта, что США в конце месяца в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (SHQ-3), сообщил, что связался с Россией. об обмене, но Москва ответила, что «эта информация не предоставлена». «Вот почему Соединенные Штаты не будут предоставлять информацию в качестве дипломатической контрмеры», — сказал Пламб, назвав действия России «безответственными», заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель. «Поскольку Россия не соблюдает договор, Соединенные Штаты не будут предоставлять России информацию в рамках двухгодичного обмена, чтобы побудить Россию вернуться к соблюдению», — сказал он.