Отлично Британия внесла в санкционный список холдинг USM российского бизнесмена Алишера Усманова. Издание «РБК» сообщает, что соучредители USM Владимир и Варвара Скоч также фигурируют в санкционном списке.

В объяснении санкций против компании USM холдинг принадлежит или является подконтрольная Усманову, “от правительства России”, участвует в получении льгот или поддерживает их”, а также ведет бизнес в стратегически важных отраслях экономики – горнодобывающей промышленности и секторе цифровых технологий.

<p dir="auto «Кроме того, под санкции США попали компании Алишера Усманова «МегаФон» и «Металлоинвест», сообщает BBC. Сам он больше года находится под санкциями.

Металлоинвест – крупнейшая железорудная компания в СНГ и России, мировой лидер по запасам железной руды (более 15 млрд тонн ), он на 100 процентов принадлежит USM Holding. По данным Forbes, основными учредителями являются члены семьи Алишера Усманова (49 процентов) и его партнер Андрей Скоч.

“Усманов имеет в своем распоряжении широкую сеть офшорных компаний, и он может осуществлять финансовые операции через членов своей семьи, что позволяет ему обходить санкции”, – говорится в заявлении Минфина США.

Напоминаем, что США ввели санкции в отношении самого Усманова в начале марта 2022 года.