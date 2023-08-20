США и Южная Корея начнут совместные военные учения в понедельник

США и Южная Корея собираются начать крупномасштабные совместные военные учения в понедельник, поскольку два давних союзника стремятся активизировать “совместные приготовления против военных угроз со стороны Северной Кореи”.

Сеульское информационное агентство Yonhap сообщило, что ежегодные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые пройдут с понедельника по 31 августа, представляют собой смоделированные компьютером командно-штабные учения, одновременно являющиеся полевыми учениями и учениями гражданской обороны Ульчи.

Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в ходе учений запланировано около 30 союзных полей.

Помимо личного состава армий, флотов, авиации Силы и морская пехота двух стран, Космические силы США также примут участие в учениях.

Американские и помимо южнокорейских сил, военнослужащие из девяти государств-членов ООН, включая Австралию, Канаду, Францию, Великобритания, Греция, Италия, Новая Зеландия, Филиппины и Таиланд также примут участие.