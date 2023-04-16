США: Иран и Россия не союзники и никогда ими не будут

Среди секретных документов правительства США, незаконно опубликованных в СМИ, оказался интересный материал, описывающий сложные отношения между Ираном и Россией на фоне войны в Украине, сообщает Ynet. Двустороннее сотрудничество растет, но сохраняется глубокое взаимное недоверие.

◾️ Военное сотрудничество: Россия передала Ирану захваченные на Украине противотанковые ракеты Javelin, запущен совместный завод в России по производству иранских беспилотников, переговоры о передаче Су-34 Ирану продолжаются.

◾️ Экономическое сотрудничество: Россия и Иран разработали платежную систему в обход SWIFT, но Россия предпочитает наличные, а Иран предпочитает бартерные см. Иран и Россия продают нефть одним и тем же покупателям, поэтому конкурируют в ценовой политике.

◾️ Иран недоволен тем, как Россия освещает протесты в Исламской Республике, а РФ недовольна освещением война на Украине в иранских СМИ. Опасаясь новых санкций, Иран категорически отрицает оказание военной помощи России. При этом РФ недовольна тем, что Иран пытается воспользоваться своей зависимостью от иранских поставок. Тегеран до сих пор не верит в авторитет Москвы как стратегического союзника.

◾️ Иран считает, что Россия слабо поддерживает иранскую ядерную программу, а также причастна к санкциям. При этом Иран до сих пор не оплатил строительство АЭС.

◾️ Прежде чем добиться этого, Иран давно требовал, чтобы его включили в переговоры по Сирии с участием России и Турция.