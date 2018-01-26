США из-за Украины расширили санкции против России

В черный список внесли 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний.

Среди попавших под санкции — заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, десять министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Из компаний в списке оказались дочерние структуры «Сургутнефтегаза», в том числе Киришский НПЗ и «Сургутнефтегазбанк», а также «Силовые машины» и «Технопромэкспорт». Еще по 12 компаниям санкции были уточнены.

Минфин США заявил, что это решение — часть его обязательств «по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений», сообщает РИА «Новости».

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