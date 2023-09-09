США конфисковали 980 тысяч баррелей нефти, контрабандой доставленной из Ирана.

Правительство США конфисковало почти 1 миллион баррелей сырой нефти, импортированной из Ирана для доставки в третью страну. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным ведомства, речь идет о незаконной схеме транспортировки иранской нефти иностранным покупателям при поддержке запрещенного в США Корпуса стражей исламской революции.

Согласно заявлению, участники схемы пытались скрыть страну происхождения нефти, используя пункты отгрузки, поддельные документы и другие средства.

“Это способствовало незаконному продажа и транспортировка нефти из Ирана, первый в истории случай возбуждения уголовного дела против организации, нарушившей санкции. Эта контрабанда сопровождалась успешным изъятием более 980 000 баррелей сырой нефти”, – заявили в Минюсте США.