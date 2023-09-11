США могут обменять Навального на заточенных на Западе россиян

США могут обменять Навального на россиян, заточенных на Западе. США могут обменять заключенного в России оппозиционера Алексея Навального на россиян, заключенных в тюрьму на Западе. Журналист WSJ Эван Гершкович также может быть освобожден. Вадим Красиков, отбывающий пожизненное заключение в Германии, входит в число россиян, которые могут вернуться на родину в результате обмена.

В августе 2020 года самолет Навального совершил вынужденную посадку в Омске, а Оттуда политика доставили в больницу. Врачи говорят, что основной диагноз – нарушение обмена веществ. Позже Навального доставили в Германию, где немецкие врачи заявили, что он отравился веществами группы “Новичок”.

Напоминаем, что 45-летний политик находится в тюрьме уже более больше года.