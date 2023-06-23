США могут признать ядерный удар по Украине ударом по НАТО

В Сенате США подготовлена ​​резолюция, призывающая приравнять возможность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на Североатлантический договор Организация (НАТО).

В четверг было объявлено, что сенатор Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина), один из авторов документа, заявил сегодня на пресс-конференции, что взорвал ядерное устройство в попытке сломить волю своего народа, то такое нападение следует считать нападением на саму НАТО», — заявил депутат. В то же время он заявил, что президент США Джо Байден, недавно заявивший, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны Россия реально процитировала его слова.