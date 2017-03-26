США на два года ввели санкции против восьми российских организаций

Правительство США приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций за нарушение национального законодательства.

В черный список попали АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Базальт»», АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения»», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Американское правительство обвиняет эти организации в нарушении положений закона страны о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Срок действия санкций составляет два года. Ограничительные меры предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг организаций, попавших в черный список, продажу им оружия и военной техники, выдачу американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

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