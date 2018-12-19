США начали выводить войска из Сирии

19 декабря в 19:52

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Пять лет назад «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) было очень опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы над ИГ не означают конца глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой, пока переходим к следующей фазе этой кампании», — отмечается в заявлении.

Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. В аккаунте Twitter он написал, что они разгромили силы группировки «Исламское государство» в Сирии и что американские военные находятся там только ради этой цели, сообщает «Интерфакс».

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