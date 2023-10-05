США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана

Вашингтон В октябре 2023 года резолюция 2231 Совбеза ООН намерена сохранить ограничения в отношении Тегерана даже после истечения срока действия эмбарго на экспорт ракетных технологий в Иран.

По его словам, существует ряд инструментов, позволяющих Соединенные Штаты противодействуют опасным открытиям Ирана и распространению ракетных и беспилотных технологий:

«Резолюция 2231 — это не единственный инструмент, который находится в нашем распоряжении, у нас есть свои собственные санкционные полномочия, экспортный контроль, двусторонние и многосторонние механизмы. .”