США направили истребители F-22 на Ближний Восток под предлогом “безопасных действий” российской авиации .
“Военно-воздушные силы США F-22 Raptor были переданы в зону ответственности CENTCOM для обеспечения всесторонней поддержки и демонстрации возможностей США в отношении операций российской авиации в регионе, “, говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).
Как заявил глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла, “опасные и непрофессиональные действия российских сил – это не то, что вы ожидаете от профессиональные военно-воздушные силы».
Их воздушное пространство Регулярные нарушения согласованных мер по неконфликтному использованию воздушного пространства повышают риск эскалации или просчета, сказал он.