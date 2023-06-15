США направили на Ближний Восток истребители F-22 в ответ на «действия российской авиации».

США направили истребители F-22 на Ближний Восток под предлогом “безопасных действий” российской авиации .

“Военно-воздушные силы США F-22 Raptor были переданы в зону ответственности CENTCOM для обеспечения всесторонней поддержки и демонстрации возможностей США в отношении операций российской авиации в регионе, “, говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

Как заявил глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла, “опасные и непрофессиональные действия российских сил – это не то, что вы ожидаете от профессиональные военно-воздушные силы».

Их воздушное пространство Регулярные нарушения согласованных мер по неконфликтному использованию воздушного пространства повышают риск эскалации или просчета, сказал он.