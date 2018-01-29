США не будут участвовать в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

Государство отказалось направлять делегацию на конгресс в качестве наблюдателей.

Об этом заявила глава пресс-службы американского посольства в Москве Мария Олсон. По ее словам, сирийский комитет по переговорам заявил, что не примет участия в конгрессе в Сочи, и США уважают решение СКП.

По мнению Олсон, вектор усилий США и СКП останется направленным на процесс переговоров по Сирии в Женеве. Представитель страны добавила, что Вашингтон продолжит сотрудничество со всеми сторонами, участвующими в сирийском урегулировании, в том числе с Россией, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 января в Сочи стартовал Конгресс нацдиалога Сирии. Основные мероприятия конгресса — пленарное заседание и гала-ужин — пройдут 30 января. В качестве наблюдателей на конгресс приглашены представители ООН.

Участники форума рассмотрят подготовку новой конституции, организацию всеобщих выборов под надзором ООН, вопрос о решении гуманитарных проблем, разработку долгосрочной комплексной программы реабилитации Сирии. Среди задач конгресса — вопрос о создании комитета по реформе конституции республики.

Путин не приедет на Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи.

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