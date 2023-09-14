США не намерены строить военную базу в Грузии

Правительство США в Грузии не планирует создавать собственную военную базу на территории Грузии. прокомментировало его заявления о том, что он намерен построить.

В то же время представители США подчеркнул, что обе страны будут продолжать следовать прошлым договоренностям о сотрудничестве в сфере обороны.

12 10 сентября телеканал «Мтавари архи» сообщил со ссылкой на свои источники, что министр обороны США Ллойд Остин предложил правительство Грузии предложило создать в стране американскую военную базу, но оно было отклонено. По данным телеканала, это произошло во время визита главы ведомства в Тбилиси в 2021 году.