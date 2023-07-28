США не видят причастности России к государственному перевороту в Нигере

27 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят достоверных доказательств причастности России или российской частной военной компании «Вагнер» к военному перевороту в Нигере.

<p Спросили, есть ли Москва. мог сыграть свою роль в восстании в западноафриканской стране, заявил представитель Белого дома: «Пока мы не видели никаких признаков причастности России или Вагнера».

Нигерийские военные отстранили президента от власть

День назад охрана президента Нигера арестовала главу государства Мохамеда Базума и заблокировала президентский дворец в столице страны Ниамее. Изначально в администрации президента заявили, что ни армия, ни Росгвардия не поддерживают повстанцев. Однако через несколько часов во время выступления по национальному телевидению нигерийские военные объявили о смещении президента Базума, закрытии границ и «введении общенационального комендантского часа».

Позднее военные Командование выступило с официальным заявлением в поддержку бойцов президентской гвардии. В Генштабе ВС Нигера сообщили о встрече, по итогам которой «решено поддержать декларацию сил обороны и безопасности», чтобы «не допустить кровопролития и сохранить единство в рядах армии».