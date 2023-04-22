США не хотят прекращения украинского конфликта – посол Китая

Китай В интервью LCI TV посол во Франции Лью Шайе выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, сообщает РИА Новости. Сейчас мы видим, что российское руководство хочет начать переговоры, и украинская сторона также выразила желание вести переговоры. Но я думаю, что американцы не хотят, чтобы война закончилась, а члены НАТО продолжают поставлять оружие в Украину”, — заявил посол Китая.

Ранее Россия направила ноту странам НАТО на поставку оружия. оружие в Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любая поставка оружия для Украины станет легальной мишенью для России. В МИД РФ заявили, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя Украине оружие.