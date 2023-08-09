США объявили на этой неделе, что выделят Украине новый пакет вооружений

США объявят о новом пакете вооружения и военной техники для Украины в конце этой недели. Об этом на очередном брифинге для журналистов заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер.

“Но я скажу, что, как мы говорили ранее, мы продолжим обеспечивать Украину артиллерией и ряд других вооружений. На этой неделе в конце будет очередное объявление о дополнительной помощи, которую мы планируем доставить в Украину”, – сказал дипломат.

Также он уточнил, что новостей о поставке Вашингтоном оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS Киеву нет.