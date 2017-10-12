США объявили о выходе из состава ЮНЕСКО

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

«12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», — говорится в заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Она отметила, что решение покинуть Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «далось нелегко».

В 2011 году Вашингтон отказался финансировать ЮНЕСКО после принятия в ее ряды Палестины. Примеру США последовал Израиль, вследствие чего организация лишилась 22% своего финансирования, сообщает ТАСС.

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