США объявят о новых санкциях против России

Их направят на компании, сотрудничающие с сирийскими властями.

Об этом сообщила представитель США при ООН Никки Хейли. По ее словам, США объявит о санкциях 16 апреля. Они связаны с предполагаемой химической атакой в Сирии.

«Санкции будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Башару Асаду и применению химического оружия», — цитируют Хейли «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», коалиционные силы в составе США, Великобритании и Франции утром 14 апреля выпустили по Сирии более 100 ракет.

Путин назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства. По словам президента, США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и «своими действиями несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам».

США 6 апреля расширили санкционный список в отношении России и внесли в него 38 россиян и 15 структур. Известно, что среди бизнесменов в список вошли Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Из компаний — «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение» и агрохолдинг «Кубань».

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