США передадут Гаагскому трибуналу российских «контрагентов»

Президент США Джо Байден приказал правительственным чиновникам начать передачу доказательств российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд в Гааге, сообщает New York Times. Решение было принято президентом США, несмотря на несколько месяцев оппозиции со стороны Пентагона, который утверждал, что это может открыть путь для уголовного преследования.

Белый дом еще не объявил об изменении политики, но «администрация начала уведомлять членов Конгресса».

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Как указывает NYT, непонятно, почему президент Байден так долго не мог принять это решение и почему он, наконец, это сделал.

По данным газеты, американские спецслужбы собрали достаточно информация, представляющая интерес для Гааги, в том числе подробности о решениях российских официальных лиц преднамеренно атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине и насильственно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

Они уже поделились некоторыми из этих доказательств с украинской прокуратурой , но воздерживалась от такого сотрудничества с Гаагой, которая с момента своего создания вызывала подозрение, а иногда и враждебность со стороны мейнстрима Америки. Но вторжение России в Украину в начале 2022 года помогло смягчить эти отношения.