США передают Украине оружие, захваченное у Ирана

США передали Украине 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, конфискованных в Иране, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

В заявлении командования, судя по всему, речь идет о боеприпасах, изъятых во время операции Захват иранским Корпусом стражей исламской революции военного корабля. “Выступает за использование всех законных средств против потока Ирана”, заявили американские военные.

Они добавили, что готовы приложить все усилия остановить дестабилизирующую деятельность Ирана.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США летом направил Украине дипломатическую ноту с призывом бороться с коррупцией, чтобы продолжить получение финансовой помощи от Вашингтона.