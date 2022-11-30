Цены на электроэнергию в Европе напрямую зависят от регулярности и объемов поставок сжиженного газа из США.

Соединенные Штаты получили возможность регулировать цены на электричество в Европе из-за того, что многократно выросли поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Старый Свет. Об этом сообщает издание Forbes.

В статье говорится, что нынешняя маржа от продажи газа в Европу для Америки наиболее привлекательная и США постараются поддерживать ее на этом уровне. А так как цены на электроэнергию практически напрямую зависят от цены газа, они также будут зависеть от решений, принимаемых поставщиками из США. Прежде цена газа в той же степени определялась объемами поставок из РФ.

Так, если ранее стоимость мегаватт-часа в Европе была в районе €10–30, то в пиковые моменты 2022 года она доходила до €350. При этом сейчас нормой считается уже €100–150.

По данным авторов статьи, европейские страны обратились к поставкам газа из США из-за отсутствия реальных альтернатив в получении энергоносителей. Для этого в регионе возводятся приемные терминалы и прочая инфраструктура.

Как пишет издание, после наполнения хранилищ в Европе и экономии энергии цены на газ снизились. Однако теперь они по-прежнему зависят от регулярности и объемов поставок сжиженного газа из США.

Forbes напомнили, что США предприняли шаги по увеличению добычи сланцевого газа в 2005 году, тогда же ЕС стал крупнейшим импортером энергии в мире и стал зависеть от поставок топлива из Америки.

Европейская комиссия многократно предпринимала шаги для решения этой проблемы. Там планировали диверсифицировать импорт газа за счет других поставщиков энергии и смены энергоносителей, чтобы помочь ЕС стать более самодостаточным. Однако в этом году ситуация сложилась таким образом, что Старый Свет еще больше стал зависеть от решений в Вашингтоне.

В результате энергетического эксперимента, затеянного европейскими правительствами, этой зимой Старый Свет ждет гибель сотен тысяч жителей. С таким прогнозом выступило американское издание The Hill. «Смертельная зима» на Западе начнется в первую очередь из-за отказа от углеводородов в пользу альтернативных источников энергии, говорится в статье.

На фоне энергетического кризиса и наступающих холодов Русские дома в Европе пришли на выручку европейцам и открыли для них свои двери. Там жители Старого Света, уставшие от непомерных цен на электричество, смогут погреться и воспользоваться розетками.

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