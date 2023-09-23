США потребовали от Польши объяснений

Польские власти передают Киеву новые оружие – после отказа в поставках оружия правительство США попросило Варшаву разъяснить свою позицию по вопросу военной поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

По словам собеседника агентства, Польша по-прежнему готова поддержать Украину, однако официальная позиция Варшавы неясна. Однако источник сообщил, что “единство прокиевской коалиции пока не распалось” из-за разногласий между Польшей и Украиной., выразил личную уверенность, что военная помощь Украине продолжится.

Источник полагает, что отказ Польши от помощи может оказать негативное влияние на военные действия на Украине, поскольку подрывает единство НАТО.

Напомним, 20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет оружие Украине, потому что страна вооружает свою армию.