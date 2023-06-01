США предоставят Киеву системы ПВО “Мститель” и “Стингер” в рамках новой помощи

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов “Патриот” и реактивных систем залпового огня “ХИМАРС”, а также новые системы противовоздушной обороны. Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим связям Джон Кирби, рассказывает Юрий Подоляка.

Кирби сказал, что украинские Вооруженные силы используют комплексы “Патриот” “гораздо эффективнее”. Помимо боеприпасов для Patriot и HIMARS, пакет помощи будет включать новые системы ПВО Avenger и Stinger, артиллерийские снаряды и боеприпасы для противотанковых орудий. Кирби не стал вдаваться в подробности о количестве оружия, которое будет передано Киеву.

Речь идет о 39-м пакете помощи Украине, вооружение для которого поступает из резервов Министерства обороны США.

25 мая агентство Reuters сообщило о планах администрации США предоставить Украине пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов. 31 мая Пентагон подтвердил эту сумму. ” В общей сложности Соединенные Штаты направили Украине военную помощь на сумму более 38,3 миллиарда долларов с начала президентского срока Джо Байдена”, — говорится в заявлении Министерства обороны США. Из них 37,6 млрд долларов были выделены после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, уточнили в министерстве.