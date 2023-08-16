США предостерегли Россию от сближения с Северной Кореей

Joint Государства заявили, что Россия нарушит резолюции ООН, если заключит оружейную сделку с Северной Кореей. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил на брифинге.

«Любое сотрудничество в области безопасности или сделка по оружию между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушат ряд резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Патель сказал, что Россия полагается на самые изолированные страны мира, такие как Северная Корея и Иран, для продолжения «агрессивной войны» против Украины.

< «Наша информация показывает, что Россия стремится расширять этот вид военного сотрудничества с КНДР», — сказал он. В поздравительном послании КНДР по случаю Дня национального освобождения он говорил об укреплении связей.

Эти заявления прозвучали после визита министра обороны России Сергей Шойгу в Пхеньян.