США предупредили Турцию об опасности торговых санкций с Россией

США предупредили Турцию о риске возможных санкций за ее сотрудничество с Россией в обход введенных Западом ограничений. WSJ пишет, что Турция, не присоединившаяся к санкциям, продолжит отношения с Россией, что сделает ее одним из основных антисанкционных хабов для российских компаний, а находящиеся под санкциями российские корабли, включая носители оружия, будут проходить транзитом в турецкие порты . Кроме того, в Турции действует «теневой флот» России, который транспортирует нефть в азиатские страны и нарушает рамки фиксированных цен стран G7.

По словам западного дипломата, США сотрудничают с турецким правительством и частные турецкие компании предупреждают их о возможных опасностях санкций. Диалог в этом плане продолжается и стороны надеются избежать сценария, при котором турецкие компании будут подвергнуты санкциям.