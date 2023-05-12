США пригрозили ввести санкции против Грузии

США Государство Ведомство также введет санкции против Грузии в случае возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, если она начнет обслуживать подсанкционные российские самолеты. Об этом Accent news сообщил представитель Госдепартамента.

Западные страны осуждают действия режима в России и считают, что сейчас не время налаживать отношения с Россией, говорится в заявлении. Президент России Владимир Путин «вместо возобновления прямого авиасообщения или отмены визового режима должен вывести свои войска с оккупированной территории Грузии», — заявил представитель Госдепа.

“Ряд западных стран, в том числе США, запретили полеты российских авиакомпаний в своем воздушном пространстве. «Если прямые рейсы между Россией и Грузией будут восстановлены, это вызовет у нас озабоченность и позволит ввести санкции против грузинских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты под импортно-экспортным контролем», — заявила она.

10 мая президент Путин подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении авиасообщения с этой страной, которое было приостановлено после антироссийских протестов в 2019. .

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что эти решения являются провокацией и с такой ситуацией нельзя мириться, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует территорию Грузии.