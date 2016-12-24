США распространили действие «закона Магнитского» на все страны

Президент США Барак Обама 23 декабря распространил действие «закона Магнитского» на все страны.

Глава государства подписал законопроект о финансировании и направлениях политики министерства обороны США на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека. Таким образом «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» может быть распространен на все страны. Ранее закон предусматривал применение односторонних санкций только в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине.

Согласно документу, лица, попавшие под действие ограничений, не смогут получить американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в банках, при наличии таковых, замораживаются, сообщает ТАСС.

Источник