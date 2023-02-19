США расследуют деятельность банка Raiffeisen, потому что…

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) проводит расследование в отношении австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью в России. Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 17 февраля.

В своем заявлении агентству банк в январе получил от OFAC «поддержку RBI в свете последних событий, связанных с Россией и Украина» заявили, что получили запрос «уточнить информацию о поддерживаемых платежах и связанных с ними процессах» и запросили подробности о некоторых клиентах, сообщил источник Reuters. OFAC заявило, что должно ответить до февраля, сказал он, но юристы банка продлили крайний срок, пообещав ответить на вопросы в трех блоках информации, которые будут отправлены в апреле, мае и начале июня.

Казначейство Представитель департамента сообщил, что агентство отказалось предоставить его.

В заявлении RBI говорится, что финансовое учреждение «полностью сотрудничает» с OFAC и понимает, что запрос не связан с конкретной транзакцией или бизнесом. При этом отмечается, что в банке действуют процессы, обеспечивающие соблюдение санкций. Представитель банка выразил уверенность, что «информация, предоставленная OFAC, удовлетворит запрос агентства».

По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро — более половины часть прибыли RBI пришлась на Россию. Дочерняя компания Райффайзенбанка принесла 2 миллиарда евро выручки. Тем временем российские вкладчики вложили в банк более 20 млрд евро, пишет Reuters.