Объединить страны намерены разместить в Румынии несколько истребителей F-16 для нужд миссии воздушной безопасности НАТО. Об этом сообщила радиостанция Radio Colombia International.

По ее данным, инцидент связан с найденными в Румынии останками дрона, министром иностранных дел Луминицей Одобеску и Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсуждал вопрос о размещении в Румынии нескольких истребителей F-16 ВВС США для поддержки. выразил обеспокоенность по поводу безопасности и высоко оценил заинтересованность Румынии в поиске эффективного решения. вместе с США, Европейской комиссией и Украиной.