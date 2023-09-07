Соединенные Штаты размещают свои военные силы в Финляндии в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA). Об этом сообщил президент страны Саули Ниинистио, передает Iltalehti. Американские военные намерены использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми.

Также будет выделено место для размещения американских войск.

США готовят аналогичные соглашения с Финляндией, Швецией и Данией. Соглашение с Норвегией уже подписано. Источники в финском правительстве сообщают, что страна уже предпринимает дипломатические усилия по интеграции финских вооруженных сил в новую командную структуру НАТО под командованием объединенных стратегических сил в Норфолке. На начальном этапе Финляндия будет принадлежать командованию НАТО в Брюсселе, но финская администрация пытается изменить эту ситуацию. Хельсинки хочет, чтобы все страны Балтии перешли под командование Норфолка.

В результате двусторонних военных соглашений в Скандинавии будут созданы американские военные базы. По данным Ilta-Sanomat, ВВС США начнут использовать инфраструктуру авиабазы ​​в провинции Лаппи. Там же планируется разместить первые истребители F-35 ВВС Финляндии.