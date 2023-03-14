США усилили давление на ОАЭ с целью соблюдения санкций

Известно В конце января американская делегация посетила ОАЭ для обсуждения соблюдения санкций против России. Вашингтон теряет терпение и хочет потребовать от Эмиратов мер по сохранению ограничений, пишет Middle East Eye.

Неделю назад министерство финансов США сообщило, что ОАЭ поставили российским компаниям, занесенным в черный список, товаров на $18 млн. .проинформировано. В целом ОАЭ становятся новым центром перемещения российских фирм и бизнесменов, находящихся под санкциями, из Европы.

Кроме того, ОАЭ стали судоходным центром по доставке многих товаров из третьих стран в Россию.

ОАЭ не хотят выбирать между Россией и США, но сохранить нейтралитет у них не получится, потому что нейтралитет сегодня по сути означает пророссийскую позицию.