США впервые передадут Украине изъятые у российских олигархов средства

США впервые переведут Украине средства, полученные от российских олигархов под санкциями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Об этом сообщил его украинский коллега Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

“Мы впервые передаем в Украину активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые затем будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов”, – пошутил дипломат. .

По мнению госсекретаря США, “за это должны заплатить те, кто способствовал путинской агрессивной войне”.

Речь идет о поддержке и реабилитации ветеранов. Это около 5,4. миллионов долларов планируется направить.

Эти средства будут направлены Украине в рамках объявленной Блинкеном помощи на сумму более 1 миллиарда долларов.