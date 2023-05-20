США ввели новые санкции против 71 компании

USA The Commerce В пятницу министерство объявило о новых санкциях и экспортных ограничениях в отношении 71 компании из России, Кыргызстана и Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, опубликованному в Федеральном реестре, агентство «оформило список экспортных ограничений в отношении 71 компании, которые, по определению правительства США, противоречат американским национальной безопасности и внешнеполитических интересов. “расширен”, – отмечается в документе.

В опубликованном списке по одной компании из Армении и Кыргызстана, остальные принадлежат России. Среди российских компаний, попавших под санкции, — ГНЦ РФ, ФГУП «ЦНИИ химии и механики», Казанский пороховой завод, инструментальное, авиастроение, судоремонт и судостроение, машиностроение. заводы. Среди них Брянский автомобильный завод, ЦНИИ «БУРЕВЕСТНИК», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева, Казанский оптико-механический завод и другие.