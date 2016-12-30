США ввели новые санкции против России из-за хакерских атак

Министерство финансов США 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Соответствующий указ подписал президент страны Барак Обама.

В список включены пять ведомств и организаций и шесть физических лиц, в числе которых руководители ГУ Генштаба ГРУ: глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов, хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

Под санкции попали ГРУ и ФСБ, ООО «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург), организация «ЦОР Секьюрити» (Москва), НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» (Москва).

Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

В рамках санкций США высылают Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов. Им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Доступ к дипмиссиям будет закрыт для них к 12:00 30 декабря по американскому времени. Причиной высылки называют нарушение правил дипломатической деятельности, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минфин США 20 декабря расширил санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. В список попали два судна под российским флагом, ряд компаний и семь физических лиц.

Евросоюз 19 декабря продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

ЕС 15 сентября продлил индивидуальные санкции, действующие против граждан и юридических лиц России и Украины, до марта 2017 года. Владимир Путин 29 июня подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года.

США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

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