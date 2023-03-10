США ввели санкции против китайских компаний

США против Ирана « Санкции были наложены на ряд китайских компаний, помогающих в производстве боевых беспилотников «Шахид». Об этом сообщило министерство финансов США.

Всего под американские ограничения попали пять компаний и одно физическое лицо. Компании базируются в Китае, но поставляли Ирану детали для самолетов, включая дроны.

Отмечается, что китайские компании поставляли комплектующие для компании Iran Aviation Industry Company, которая занимается производством дронов-камикадзе Shahid-136.

В результате действующих санкций все активы в США лиц, включенных в список, заморожены. Резидентам США запрещено проводить какие-либо сделки с этими компаниями и их дочерними компаниями.

Кроме того, любое финансовое учреждение может быть подвергнуто санкциям, если оно оказывает свои услуги компаниям из санкционного списка. Это относится к финансовым учреждениям по всему миру.

Следует отметить, что Россия использует беспилотники-камикадзе «Шахид-136» и аналогичные модели, закупленные в Иране, с осени прошлого года для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.