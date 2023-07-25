США ввели санкции против официальных лиц Мали

Министерство финансов США обвинило трех членов правящей военной хунты Мали в поддержке “дестабилизирующей” деятельности ” Вагнер» КХК и «Вагнер Групп» в Украине наложили санкции за использование суверенных ресурсов своей страны в интересах своей деятельности. Об этом сообщило Министерство финансов США на своем официальном сайте в понедельник, 24 июля.

В санкционный список включены министр обороны Мали полковник Садио Камара, начальник штаба ВВС страны полковник Алу Бой Диарра и его заместитель подполковник Адама Багайоко.