США ввели санкции против Охангаронсента

Узбекистанский завод “Ohangaronsement” подвергся к новым санкциям США. Под ограничения попала и Akkermann Cement CA, созданная холдингом USM Алишера Усманова, купившим 98,6 процента акций завода в начале 2022 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

В мае 2021 года кипрская компания Lamanka Enterprises выкупила 84,197 процента уставного капитала завода Ohangaronsement. Сумма сделки оценивалась в 557,6 млрд сумов. В январе 2022 года компании Британских Виргинских островов Hyacinttar и Lamanka Enterprises объявили, что продали свои доли в Ohangaronsement за 1,88 трлн сумов. Позже стало известно, что покупателем выступила Akkermann Cement CA, созданная холдингом USM Алишера Усманова Ряд компаний, в том числе Akkermann Cement CA, потребовали прекратить свою деятельность до 11 июля. Активы компаний из списка SDN будут заблокированы. Американским гражданам и физическим лицам запрещается вести с ними какие-либо дела или сделки.