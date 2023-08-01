США ввели санкции против представителей Республики Сербия

США G' Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на одного должностного лица государственного уровня из Боснии и Герцеговины (БиГ) и трех должностных лиц из Республики Сербской (РС) в БиГ. Об этом сообщается в понедельник, 31 июля, на сайте Министерства финансов США, которые несут ответственность за содействие принятию задуманного закона и тем самым ставят под угрозу выполнение Дейтонского мирного соглашения.

Председатель Национального собрания Республики Сербской Ненад Стевандич, Премьер-министр Республики Сербской Радован Вискович, член Президиума БиГ Зелка Свиянович и Министр юстиции Республики Сербской Милош Букейлов подверглись ограничительным мерам.

Их «действия угрожают стабильности, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, а также миру, достигнутому в рамках Дейтонского мирного соглашения», — заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон. секретарь, который курирует контртеррористические и финансовые разведывательные службы. По его словам, эти действия угрожают успешной интеграции Боснии и Герцеговины в «евроатлантические институты». Мы будем и впредь поддерживать их усилия», — добавил он.