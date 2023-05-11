США хотят отдать Киеву изъятые у России активы

Генеральный прокурор США, министр юстиции Меррик Гарланд впервые санкционировал передачу Украине арестованных за нарушение санкций активов российского олигарха, сообщает Reuters.

Речь идет о средствах российского бизнесмена Константина Малофеева. В апреле 2022 года Министерство юстиции США обвинило его в нарушении санкций, введенных против России за военную атаку на Украину. По словам официальных лиц США, Малофеев разжигал сепаратистские настроения в Крыму и оказывал финансовую поддержку россиянам.

В то же время Гарланд заявил: «Миллионы активов, связанных с нарушением Малофеевым санкций, находятся в одном из американских финансовые учреждения. Он сказал, что его счет заблокирован».

Отмечается, что 10 мая Минюст США издал приказ об осуществлении перевода этих средств.Хотя это первый раз, когда он его отправляет, он не будет последним “, – говорится в заявлении Гарленда. Минюст США пока не публиковал этот документ.

Для справки, учредитель телеканала «Сарград» Константин Малофеев с 2014 года находится в санкционном списке США. Меры наказания в отношении него были продлены в апреле 2022 года.