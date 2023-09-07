Высокопоставленная делегация Конгресса США во главе с представителем Республиканской партии Майклом Макколом встретится в четверг с главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан обсудит обвинения в военных преступлениях против президента России Владимира Путина.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы делегации.

Об этом сообщил Майкл МакКолл. что Вашингтон представит Гаагскому трибуналу дополнительные доказательства и разведданные для доказательства обвинений против Путина. рассматривает возможность помощи с маскировкой.

США не являются членом МВФ, как Китай и Россия . В то же время президент США Джо Байден ранее просил свою администрацию начать делиться доказательствами военных преступлений России на Украине с Международным уголовным судом.

Достаточно ли доказательств, чтобы обвинить Россию в геноциде? члены делегации сравнили ситуацию с нацистской оккупацией Европы во время Второй мировой войны.

“Когда вы пытаетесь уничтожить культуру, людей и религию, это геноцид”, – заявил Майкл Макколл.

“Когда вы пытаетесь уничтожить культуру, людей и религию, это геноцид”, – сказал Майкл Макколл.

“Когда вы пытаетесь уничтожить культуру, людей и религию, это геноцид”.

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