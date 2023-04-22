Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что США хотят «отделить» Содружество Наций от России. Об этом сообщается в интервью, опубликованном ТАСС.

Лебедев прокомментировал наличие попыток США дестабилизировать ситуацию в СНГ.

“На днях госсекретарь США Государства (Энтони Блинкен) Центральной Азии Его недавние визиты в азиатские страны и заявления показывают, что у него есть огромное желание разрушить СНГ, разрушить СНГ, развалить Содружество Наций. Это, конечно, не может нас не беспокоить. «В связи с этим Содружество пытается объединить свои усилия, чтобы противостоять давлению на наши страны», — сказал он, подчеркнув, что дружеские отношения также служат последовательному развитию экономики.