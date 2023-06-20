SSV: Повышение заработной платы специалистов в области психического здоровья

На основании Указа Президента «О мерах по дальнейшему развитию психиатрической помощи населению»:

С 1 июля 2023 года в районе (городе) более Врачам-психиатрам, работающим в отраслевых центральных поликлиниках, и врачам-психиатрам, медицинским психологам, психотерапевтам и суицидологам, работающим в психиатрических лечебных учреждениях, будет повышена заработная плата с 25% до 50%. мероприятий;

программа оснащения психиатрических учреждений медицинским оборудованием на 2023-2024 годы;

Мероприятия по укреплению психического здоровья детей и совершенствованию детской психоневрологической службы;

Пример утвержден перечень необходимого диагностического и нейрореабилитационного оборудования для детских многопрофильных медицинских центров и районных (городских) медицинских объединений Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.