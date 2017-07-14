Стадион «Фишт» перейдет в управление государственной компании

Распоряжение об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, в крае создадут государственное бюджетное учреждение «Фишт». Основными функциями организации станут эксплуатация и содержание одноименного стадиона, а также проведение матчей Чемпионата мира — 2018 и популяризация футбола. Учредителем госкомпании назначили министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Стадион «Фишт» построили к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. Объект находится в Адлере, в Олимпийском парке. В феврале 2014 года на стадионе проходили церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады. В 2017 году там провели матчи Кубка конфедераций. В следующем году «Фишт» примет ЧМ-2018, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на стадионе «Фишт» 2 июля отпраздновали окончание Кубка конфедераций. Первенство выиграла сборная Германии по футболу. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что этот Кубок конфедераций был большим успехом.

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