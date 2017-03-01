Стадион «Фишт» признали готовым к проведению матчей Кубка конфедераций

В Сочи 1 марта на стадион «Фишт» прибыла комиссия ФИФА. У контролеров Международной футбольной федерации не оказалось серьезных претензий к подготовке арены к Кубку конфедераций.

Это пятый, финальный визит чиновников ФИФА в город-курорт перед престижным турниром. В работе инспекции приняли участие вице-губернаторы Краснодарского края Николай Долуда и Юрий Гриценко. Вместе с делегацией они осмотрели помещения для команд, спортивные зоны, трибуны и технологические помещения.

«Работы по реконструкции стадиона завершены. Буквально в ближайшее время, через 2-3 дня, заканчиваются пусконаладочные работы, сеть инженерных систем. На сегодняшний день стадион уже передан управляющей компании, которая будет готовить его к проведению тестовых матчей и Кубку конфедераций», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

«Когда уходят строители, то за два месяца на неэксклюзивной основе начинает работать оргкомитет, начинается украшение стадиона, добавление систем, которые нужны только нам, только на Кубок конфедераций», — пояснил генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ по футболу 2018 года Алексей Сорокин.

Тестовый матч пройдет на стадионе уже 28 марта. На поле выйдут сборные России и Бельгии. Всего же этим летом в Сочи пройдет четыре встречи Кубка конфедераций. В следующем году «Фишт» будет принимать игры чемпионата мира по футболу.

Сочинский «Фишт» — одна из четырех спортивных арен, которые уже готовы к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года.

Два стадиона — «Спартак» в Москве и «Казань-Арена» — уже в строю. На них прошел не один десяток матчей международного уровня.

Совсем недавно комиссия ФИФА разрешила проводить игры на самом обсуждаемом объекте предстоящего мундиаля — питерском стадионе «Крестовский». Стройка там завершена, но еще предстоит привести в порядок газон. Все эти четыре арены летом буду принимать матчи Кубка конфедераций.

Остальные восемь стадионов, на которых пройдут игры первенства планеты, находятся на разных стадиях строительства или реконструкции. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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