Стадион «Фишт» в мае передадут в аренду ФИФА

Министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова в марте подвела итоги первого тестового футбольного матча на сочинском стадионе «Фишт».

Организация товарищеской встречи сборных России и Бельгии, по словам министра, была на самом высоком уровне: около 500 волонтеров помогали болельщикам перед стадионом и внутри чаши, безопасность общественного порядка обеспечивали значительные силы полиции, на арене работало 22 точки питания. Но самое главное — то, что касается непосредственно футбольного поединка.

«Можно сказать про футбольное поле то, что оно — лучшее в Европе», — сообщила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Уже в конце мая краевое министерство спорта передаст «Фишт» в аренду Международной футбольной федерации. Именно она будет заниматься организацией Кубка конфедераций. Но до этого на арене пройдут еще два тестовых матча. Футбольный клуб «Сочи» сыграет 23 апреля с волгоградским «Ротором». А 2 мая на стадионе состоится финал Кубка России, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник